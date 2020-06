Kaum Bewegung bei EU-Videogipfel zu Corona-Wiederaufbauplan

Im Ringen um den 750 Milliarden Euro schweren europäischen Wiederaufbaufonds und das auf 1,1 Billionen Euro aufgestockte EU-Budget bis 2027 gibt es nach Angaben von Diplomaten bisher kaum Bewegung. Beim Videogipfel der Staats- und Regierungschefs am Freitag seien bisher altbekannte Positionen wiederholt worden, hieß in EU-Ratskreisen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte Freitag früh grundsätzlich Kompromissbereitschaft signalisiert. Zugleich betonte er aber, die EU-Hilfen müssten in Bereiche zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit wie Ökologisierung und Digitalisierung und nicht in „rückwärtsgewandte Investitionen“ fließen. Kurz erteilte insbesondere Ideen zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens oder von Reisegutscheinen oder zur Bankenrettung eine Absage. Zum Verhältnis Kredite und Subventionen wollte sich der Kanzler nicht in die Karten schauen lassen. „Es ist ein Gesamtpaket.“