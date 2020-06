Schredder-Affäre: WKStA wollte schärferes Vorgehen

Demnach hat der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, den Korruptionsermittlern am 1. August aufgetragen, die Causa an die Staatsanwaltschaft Wien abzutreten, wenn eine Nachfrage im Kanzleramt keine konkreten Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre ergibt. Das damals von Brigitte Bierlein geführte Kanzleramt teilte der WKStA daraufhin mit, dass ein Zusammenhang mit dem Ibiza-Video nicht mehr festgestellt werden könne, weil die Festplatten zerstört wurden.

Die NEOS kritisieren die „Einmischung“ der Oberstaatsanwaltschaft in die Schredder-Ermittlungen der WKStA. Die Causa zeige, dass es keinen „Krieg“ der Justiz gegen die Soko-Ibiza gebe, sondern einen permanenten Konflikt „türkiser Netzwerke“ im Justiz- und Innenministerium gegen die Korruptionsermittler, meinte U-Ausschuss-Mitglied Stephanie Krisper am Freitag. Sie will den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, und Strafrechts-Sektionschef Christian Pilnacek im Juli dazu im U-Ausschuss befragen. Denn bei Ermittlungen gegen die ÖVP werde „keine besondere Verve an den Tag gelegt“.