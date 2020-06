Muti-Konzert in Ravenna wird per Streaming gesendet

) per Streaming kostenlos übertragen. Es wird um 21.30 Uhr in der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Festung Brancaleone von Ravenna beginnen und auch von RAI Radio 3 gesendet, teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Alle Konzertkarten sind bereits ausverkauft. Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen können maximal 250 Personen dem Event beiwohnen, bei dem Muti sein Jugendorchesters „Luigi Cherubini“ dirigiert. Auf dem Programm stehen Scriabins „Reverie Op. 24“ sowie Mozarts „Exultate, jubilate motet in F Dur, K. 165“, „Et incarnatus est von der Messe in C Moll, K. 427“ und die Symphonie 41 in C Moll, K. 551 „Jupiter“. Begleitet wird das Konzert von der Sopranistin Rosa Feola.