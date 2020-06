Ried erlitt bei 1:3 gegen Young Violets nächsten Dämpfer

Die SV Ried hat im Kampf um den Aufstieg den zweiten herben Dämpfer nach dem Re-Start der 2. Fußballliga hinnehmen müssen. Die Oberösterreicher unterlagen zum Auftakt der 23. Runde am frühen Freitagabend den Young Violets zuhause mit 1:3 (0:1). Verfolger Austria Klagenfurt hatte damit am Abend gegen Austria Lustenau die Chance, den Rückstand auf zwei Punkte zu verkürzen.

Anouar El Moukhantir (24.), Aleksandar Jukic (58.) und Can Keles (80.) erzielten die Tore für die Amateure der Wiener Austria, die ihre gute Form unter Beweis stellten und den dritten Sieg im vierten Spiel nach Wiederbeginn hinlegten. In der Tabelle verteidigte die Elf von Trainer Harald Suchard Platz vier. Für die Rieder hingegen setzte es die zweite Niederlage nach dem Re-Start, am 10. Juni hatte man mit dem 2:4 beim GAK den ersten Rückschlag erlitten.