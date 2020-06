Tottenham mit Remis gegen Manchester United

Startrainer Jose Mourinho hat mit Tottenham Hotspur den perfekten Start aus der Corona-Pause verpasst. Die Spurs kamen am Freitagabend gegen Mourinhos Ex-Club Manchester United nach einem späten Gegentor nur zu einem 1:1 (1:0) und bleiben in der englischen Premier League weiter vier Punkte hinter dem Gegner. Drei Punkte fuhr hingegen Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl ein.

Steven Bergwijn (27.) traf in London zunächst zur Führung für die Gastgeber im zuschauerleeren Stadion von Tottenham. Bruno Fernandes (81.) erzielte aber per Foulelfmeter den verdienten Ausgleich für den Europa-League-Gegner des LASK, der das Hinspiel in Linz vor der Corona-Pause mit 5:0 gewonnen hatte.