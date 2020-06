Schallenberg schließt Rücknahme von Grenzöffnungen nicht aus

Der langjährige Diplomat geht zugleich von einer nachhaltigen Veränderung der internationalen Politik in der Coronakrise aus. „Ich glaube schon, dass die Außenpolitik in der Post-Corona-Zeit anders ausschauen wird und auch anders ausschauen sollte“, sagte er. „Zum ersten Mal war der ganze Globus, jeder Staat auf diesem Planeten mit der gleichen Herausforderung konfrontiert und ist es immer noch“, betonte er. Auch habe sich gezeigt, „dass im Krisenfall ein Land wie Österreich nie auf ein effizientes, eigenes Vertretungsnetz verzichten kann“, sagte Schallenberg mit Blick auf die Urlauber-Rückholaktionen und die Transporte medizinischer Güter. „Das hätte für uns nie eine EU-Delegation oder ein anderer Staat übernommen.“

„Die letzten Monate haben sehr deutlich eines in den Fokus gerückt, nämlich die Nachbarschaft“, sagte Schallenberg weiter. „Man könnte Ja sagen, im 21. Jahrhundert hat die geografische Nähe nicht mehr dieselbe Bedeutung wie früher, weil wir neue Transport- und Kommunikationsmittel haben. Aber in der Krise hat sich gezeigt, Nachbarschaft hat einen wesentlichen Wert und diese guten, belastbaren Beziehungen haben es uns erlaubt, den Schmerz, der mit den Grenzschließungen und den Kontrollen, einherging, auf einem Minimum zu halten, und damit auch den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten.“

In die Post-Corona-Zeit mitnehmen will Schallenberg auch den durch den Lockdown bewirkten „Digitalisierungsschub“. „Ich persönlich halte Videokonferenzen in gewissem Rahmen für ein sehr positives Element, das ich gerne auch für die Zukunft beibehalten würde, gerade auch was den intensiven nachbarschaftlichen Dialog betrifft“, sagte er. Zugleich äußerte er die Erwartung, dass ab Juli wieder reguläre Ministertreffen auf EU-Ebene stattfinden werden.