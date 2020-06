Intensivstationen in Tirol ohne Corona-Patienten, Infizierter in Zug nach Telfs

Innsbruck – In den Tiroler Krankenanstalten kehrt langsam, aber sicher wieder so etwas wie Normalität ein. Auch auf den Intensivstationen: Derzeit muss in Tirol kein Covid-19-Patient mehr intensiv behandelt werden. „Es ist psychologisch wichtig für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu sehen, wie wieder Ruhe einkehrt“, schildert Johannes Schwamberger, Leiter der Abteilung PR und Kommunikation der Tirol Kliniken. Die Pfleg­e von Corona-Patienten auf Intensivstationen sei nämlich „schon sehr anstrengend“ gewesen.

Am Höhepunkt der Kris­e mussten allein im Bereich der Klinik fünf Intensivstationen in reine Covid-19-Intensivstationen umfunktioniert werden. Jetzt herrscht dort, wie auch in vielen anderen Bereichen, wieder Normalbetrieb. „Aber wir versuchen natürlich, den Besucherverkehr noch in Grenzen zu halten“, schränkt Schwamberger ein. Und auch die Container für die Tests von Verdachtsfällen an den Eingängen dürften noch länger stehen bleiben. Alles in allem aber, so Schwamberger abschließend, sei „die Problemphase für uns vorbei“.

Endgültig besiegt ist das Coronavirus aber noch lange nicht. Das beweist nicht zuletzt ein Fall, der am Freitagabend bekannt wurde und zu einem öffentlichen Aufruf der Gesundheitsbehörden geführt hat. Ein 25-jähriger ausländischer Staatsbürger, der in Telfs bei einer Gastfamilie lebt und sich in den letzten Wochen in Pakistan aufgehalten hat, klagte nach seiner Rückkehr nach Österreich am 8. Juni über Unwohlsein, am 14. Juni verlor er zusätzlich den Geschmackssinn. Er kontaktierte die Gesundheitshotline 1450, wurde allerdings negativ getestet. Als sich der Gesundheitszustand des jungen Mannes in den folgenden Tagen verschlechterte, veranlasste seine Hausärztin die stationäre Aufnahme in die Innsbrucker Klinik. Ein dort durchgeführter PCR-Test ergab ein positives Ergebnis. Der Mann wurde umgehend auf der Isolierstation abgesondert.

Zwar war der Patient nach seiner Ankunft in Telfs ständig zuhause und hatte keinen Kontakt zu anderen Personen (außer zur Gastfamilie, die ebenfalls isoliert wurde). Dennoch sind die Gesundheitsbehörden alarmiert.

Der 25-jährige sei am 8. Juni mit dem Flugzeug in Wien/Schwechat gelandet. Danach sei er um 17.30 Uhr vom Hauptbahnhof Wien mit dem Railjet in der 2. Klasse nach Tirol gefahren und um 21.45 Uhr in Innsbruck angekommen, von wo er um 21.59 Uhr mit der S-Bahn nach Telfs fuhr (Ankunft 22.27 Uhr).

Eigenen Angaben zufolge trug der Mann die gesamte Fahrt mit dem Railjet und mit der S-Bahn einen Mund-Nasen-Schutz und hielt zu jedem Fahrgast mindestens zwei Meter Abstand. Dennoch publizierte die Behörde am Freitagabend gegen 23 Uhr einen öffentlichen Aufruf: „All jene Personen, die sich am 8. Juni ebenso in den genannten Zügen befanden und seitdem grippeähnliche Symptome verspürten oder in den nächsten Tagen verspüren, sollen sich umgehend an die Gesundheitshotline 1450 wenden und den weiteren Anweisungen unbedingt Folge leisten.“ Außerdem wurden die betroffenen Gesundheitsbehörden in anderen Bundesländern und des Bundes sowie die Fluglinien verständigt, um ein­e mögliche Weiterverbreitung des Coronavirus bestmöglich ausschließen zu können.

