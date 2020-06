Klimavolksbegehren: „Jetzt erst recht“ beim Klimaschutz

Von Michael Domanig

Innsbruck – „Corona hat gezeigt, dass es möglich ist, Menschen umfassend über eine Krise aufzuklären – genau das wünschen wir uns auch für die Klimakrise“, sagt Daniela Nikolasch aus Patsch. Sie ist Mitglied des parteiunabhängigen Vereins Klimavolksbegehren, organisiert die diesbezügliche Freiwilligenarbeit in Tirol mit und hat kurzfristig auch noch die Landeskoordination für Kärnten übernommen.

Die Covid19-Krise hat das zentrale, globale Zukunftsthema Klimawandel zuletzt völlig überschattet – und so auch die Organisatoren des Klimavolksbegehrens in Österreich massiv eingebremst. Lange war unklar, wann die Eintragungswoche stattfinden würde, eine Verschiebung in den September stand im Raum. Doch nun ist es soweit: Von 22. bis 29. Juni kann man das Klimavolksbegehren in jedem beliebigen Gemeindeamt oder online mittels Handy-Signatur oder Bürgerkarte unterschreiben.

„Gerade jetzt, wo so viel Geld in die Hand genommen wird, geht es um die Frage, ob man es in ein System steckt, das nicht nachhaltig ist oder ob man es gleich in die Zukunft, in langfristig gesicherte regionale Arbeitsplätze investiert“, betont Nikolasch.

Die Forderungen des Volksbegehrens (zu finden unter https://klimavolksbegehren.at) sind weitreichend: So soll Klimaschutz als Grundrecht in der Verfassung verankert werden, „damit es nicht von der jeweiligen Regierungszusammensetzung abhängt, wie es in diesem Bereich weitergeht“, erklärt Nikolasch. Unabhängige Wissenschaftler (in einem eigenen „Klimadienst“) sollen bestehende und neue Gesetze und Verordnungen auf ihre Klimaverträglichkeit prüfen. Ein„Klimarechnungshof“, ebenfalls mit universitären Fachleuten und wissenschaftlichen Experten besetzt, soll überprüfen, ob Österreich sein begrenztes CO2-Budget einhält.

TT-ePaper gratis lesen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Die Eintragungswoche für das Klimavolksbegehren läuft von 22. bis 29. Juni. © Domanig

Durch eine ökosoziale Steuerreform soll klimafreundliches Handeln belohnt und „für alle leistbar“ werden. Dabei streben die Initiatoren des Volksbegehrens „Kostenwahrheit“ an: „Klimaschädigende Subventionen“, etwa das Dieselprivileg oder fehlende Besteuerung im Flugverkehr, seien vollständig abzubauen. Klimaschädigendes Verhalten solle „den Preis haben, den es auch für die Gesellschaft hat“. Dafür sollen Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen durch einen „Klimabonus“ entlastet und der Faktor Arbeit geringer besteuert werden.

Gefordert werden zudem eine garantierte Finanzierung der Energiewende (statt der „bisherigen Stop- and Go-Politik samt auslaufenden Fördertöpfen“) und die flächendeckende Förderung klimafreundlicher Mobilität, auch abseits der Ballungszentren. Wo kein Bus oder Zug hinkommt, seien andere bedarfsorientierte Lösungen zu forcieren, etwa Carsharing, Rufbusse oder auch Rad und E-Bikes für die letzten Kilometer.