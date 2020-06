Bachmann-Preis: Lob für Freudenthaler, Kritik für Haider

Die 1985 in Steyr geborene und in Wien lebende Lydia Haider trug mit „Der große Gruß“ eine gewohnt ruppig-politische Wutrede rund um Hunde und Waffengewalt vor, der besonders dadurch hervorstach, dass er aus einem einzigen Satz besteht. So heißt es darin etwa: „... zur Sache und Verständnis als Vorspann für alles Dämliche in der Welt, da es überquillt lang und längstens und so muss gesagt werden, was die Sager nicht sagen, schau hin Wichsbirne, wo leuchtest du noch...“. Anders als viele ihrer Kollegen meldete Haider sich in der vorab aufgezeichneten Lesung aus einem Wiener Beisl. Eingeladen worden war die Germanistin und zweifache Mutter von Jurymitglied Nora Gomringer.