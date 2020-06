Soldaten als Ersthelfer bei Notfall an Grenze in Pamhagen

Soldaten im Grenzeinsatz in Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) sind am Freitagnachmittag zu Ersthelfern bei einem Notfall geworden. Ein Beifahrer in einem aus Ungarn kommenden Auto hatte einen Schlaganfall, teilte das Militärkommando Burgenland mit. „Christophorus 9“ flog den Patienten ins Krankenhaus Eisenstadt.

Der Lenker des Autos hatte bei der Personen- und Kfz-Kontrolle an der Grenze seine Bedenken hinsichtlich des Gesundheitszustandes seines Beifahrers geäußert. Er teilte den Soldaten laut Militärkommando mit, extra aus Ungarn zurückgereist zu sein, um Hilfe in Österreich zu suchen. Nach Aussagen des Mannes am Steuer klagte der Mitfahrer über eine Taubheit seiner gesamten rechten Körperhälfte.