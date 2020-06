Frankreich lässt ab dem 11. Juli wieder Fans in die Stadien

Frankreich will unter anderem die Stadien der Ligue 1 ab dem 11. Juli wieder für Fans öffnen. Zunächst seien aber maximal 5.000 Personen erlaubt, teilte die Regierung mit. Zu Beginn der neuen Saison am 22. August sei eine Lockerung dieser Beschränkung möglich. Dazu werde Mitte Juli die Lage abermals geprüft. Die Finali in Cup und Ligacup können folglich mit Zuschauern gespielt werden.