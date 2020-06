Mordanschlag auf afghanischen Sicherheitsexperten

Bei einem Mordanschlag auf den afghanischen Schriftsteller und Sicherheitsexperten Asadullah Walawalji sind dessen Frau und Tochter getötet worden. Unter dem Auto Walawaljis sei am Freitagabend eine Bombe explodiert, teilte die Polizei in der Hauptstadt Kabul mit. Der Schriftsteller sei nicht im Fahrzeug gewesen. Der Hintergrund des Anschlags blieb zunächst unklar.

Präsident Ashraf Ghani verurteilte die Tat. Walawalji leitete zeitweise den Afghanischen Pen-Club, gab Zeitschriften heraus und ist Mitgründer des Forums der Zivilgesellschaft Afghanistans. Er war verantwortlich für Wahlen in Nordafghanistan, beriet den afghanischen Sicherheitsrat und nahm an einer großen Afghanistan-Konferenz in Bonn in Deutschland teil.