Prozess gegen Tiroler in Innsbruck: Millionen zugesagt, aber nie geliefert

Innsbruck –Am Gardasee hatte vor seiner Verhaftung im letzten Jahr ein 54-jähriger Tiroler residiert. Der Mann war nach außen als Präsident von Finanzierungsgesellschaften aufgetreten und mit seinen Geschäften in das Visier der eigenen Hausbank (Geldwäscheverdacht) geraten. Dabei interessierten sich auch das Tiroler und Salzburger Landeskriminalamt für den Mann, der Investoren und Unternehmern Beträge bis in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt und dafür Kreditkosten (Arrangement Fees) verrechnet hatte. So jedenfalls die Ermittler.