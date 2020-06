Tiroler Countryklänge bei Open-Air im Bierstindl

Innsbruck – Bandleader Andi M. Veit ist die Vorfreude anzumerken: „Das sind wirklich gute Nachrichten, nicht nur für unsere Band, sondern auch für die vielen Musikfans, die schon sehnlichst auf Livegigs warten“, so der Bandleader von TWCB (The Western Countr­y Band). Die „Gaudenzi Country Night“ geht nun fix am 5. August zum dritten Mal als Open Air im Biergarten des Kultur-gasthauses Bierstindl in Innsbruck über die Bühn­e.