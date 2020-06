Papst erweitert Mariengebet um Hinweis auf Migranten

Eines der bekanntesten Mariengebete ist von Papst Franziskus um einen Hinweis auf Migranten erweitert worden. Die Lauretanische Litanei am Ende des Rosenkranzgebets umfasst drei weitere Anrufungen der Jungfrau Maria, nämlich „Mater Misericordiae“ (Mutter der Barmherzigkeit), „Mater Spei“ (Mutter der Hoffnung) und „Solacium migrantium“ (Hilfe bzw. Trost der Migranten), meldete Kathpress am Samstag.

Bekannt wurde die Erweiterung am Samstag, an dem heuer zugleich der internationale Weltflüchtlingstag wie auch in der katholischen Kirche das Fest „Unbeflecktes Herz Mariä“ begangen wurde.