Ringer kommen nach Bundesliga-Absage mit einem „blauen Auge“ davon

Wagrain, Inzing – Niemandem war zum Feiern zumut­e, als Tirols Ringer-Obmann Franz Pitschmann am Wochenende mit seinen Funktionärskollegen der anderen Bundesländer bei der Konferenz des Österreichischen Ringsportverbandes in Wagrai­n (Sbg.) zusammensaß. Einhellig wurde beschlossen, dass die 1. und 2. Ringer-Bundesliga 2020 aufgrund der Corona­virus-Pandemie abgesagt werden müssen. „Alle Athleten und Betreuer zu testen ist finanziell nicht möglich und kein Verein will das Risiko eingehen“, erklärt Pitschmann, der auch Obmann des AC Hötting ist.