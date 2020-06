Der Rucksack für die WSG Tirol im Abstiegskampf wird immer schwerer

Wattens – Dass WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger bei der 1:2-Niederlage gegen die Austria noch vor dem Abpfiff in die Tivoli-Katakomben humpelte, konnte schon am Samstag als Zeichen interpretiert werden, dass es in der Kabine laut werden könnte.

„Ich habe der Mannschaft direkt nach dem Abpfiff mein­e Meinung gegeigt. Und das auch lautstark“, so Silberberger, dem besonders ein Phänomen sauer aufstieß: „Jedes Mal, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen, funktioniert es. Und immer, wenn wir gefühlt Oberwasser haben, spielen wir so wie gegen die Austria.“ Und das sei keine neue Erkenntnis. „Das zieht sich seit Jahren durch.“

Doch die WSG muss sich steigern, vor allem in der Anfangsphase: Mit Ausnahme des 3:0-Sieges bei der Admira und dem 1:1 in Altach haben die Tiroler in jeder der vier anderen Partien mindestens einen Gegentreffer in der ersten Viertelstunde kassiert. „Wir sind selbst am Rätseln, warum das so ist“, sucht auch der Trainer nach Lösungen.