Neuer Marktleiter in Rotholz: Thanner folgt Deutinger

Die Agenden von Deutinger werden in den Entscheidungsgremien auf die beiden bisherigen Vorstände, Christian Straif und Christian Moser, und Josef Thanner aufgeteilt. Neben der Marktleitung wird Josef Thanner auch die Bereichsleitung der Samendepotstelle Rotholz und Logistik des Unternehmens übernehmen. Mit 6500 Mitgliedern ist die Rinderzucht Tirol die größte Rinderzuchtorganisation in Österreich. Sie entstand 2018 aus der Fusion der Zuchtverbände in Tirol.