Nach dem tödlichen Messerangriff in Reading nahe London geht die britische Polizei von einem Terror-Hintergrund aus. Nach ersten Ermittlungen handle es sich um einen „terroristischen Vorfall“, erklärte die Polizei am Sonntag. In einem Park in Reading waren am Samstagabend drei Menschen erstochen worden, drei weitere erlitten schwere Verletzungen. Ein 25-jähriger Mann wurde festgenommen.