Italiens Premier denkt an mehr Defizit für Restart-Plan

Am Debatten-Forum in der prunkvollen Villa Pamphili in Rom beteiligten sich in dieser Woche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Regierung Conte steht in der Kritik, dass versprochene Corona-Hilfen bei vielen Bürgern immer noch nicht angekommen sind. Die Opposition hatte das Forum als Schaulaufen für den Premier kritisiert. Wegen des Coronavirus starben in Italien bisher offiziell mehr als 34.000 Menschen. Ökonomen warnen vor schwierigen wirtschaftlichen Auswirkungen in dem ohnehin hoch verschuldetem Land.