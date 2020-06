Demonstranten sorgen für leere Ränge bei Trump-Auftritt

Das Wahlkampfteam von Donald Trump hat Demonstranten für den ausgebliebenen Ansturm beim Wahlkampfauftritt des US-Präsidenten in Tulsa verantwortlich gemacht. Kampagnen-Mitarbeiterin Mercedes Schlapp sagte am Sonntag im Sender Fox News, viele Trump-Fans seien wohl wegen sich abzeichnender Proteste am Veranstaltungsort „beunruhigt“ gewesen.

Trump hatte bei seinem ersten großen Wahlkampfauftritt seit drei Monaten längst nicht so viele Anhänger mobilisieren können wie erhofft. In der für 19.000 Besucher ausgelegten Veranstaltungshalle in Tulsa im US-Staat Oklahoma waren am Samstagabend viele Plätze leer geblieben. Ein zusätzlicher Auftritt Trumps vor der Halle wurde mangels wartender Anhänger sogar abgesagt.