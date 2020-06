In der vom Coronavirus schwer getroffenen Stadt Bergamo ist am Sonntag der Liga-Fußball mit einem souveränen Sieg von Atalanta zurückgekehrt. Nach rund drei Monaten Pause siegte das Team gegen Sassuolo Calcio klar mit 4:1 (3:0) und festigte damit seinen Champions-League-Platz. Atalanta, das auch im Champions-League-Viertelfinale steht, liegt als Vierter nun sechs Punkte vor der AS Rom.