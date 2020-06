Betreten ausdrücklich erwünscht: Altstadt in Innsbruck wird zur Großbaustelle

Los geht es an mehreren Stellen zugleich, um die Gesamtbelastung zu reduzieren – in der Kiebachgasse, im nördlichen Teil der Herzog-Friedrich-Straße (Höhe Riesengasse bis Goldenes Dachl und weiter bis zur Ottoburg), in der Pfarrgasse, nördlich des Doms, in der Hofgasse und Teilen der Stiftgasse.