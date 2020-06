Coins aus dem Cyberspace: Durchblick im Dickicht der Kryptowährungen

Als Chris Miess von seinem Friseur und einem Taxifahrer auf Kryptowährungen angesprochen wurde, wusste er, es tut sich was. Das war vor rund drei Jahren. Bis dahin waren Bitcoins, Blockchains und Co. ein Thema für einen kleinen Kreis der Finanzelite. Seitdem steigt das Interesse an dem Thema stetig an.