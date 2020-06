Lienz – Die B100 Drautalstraße wurde in der Vergangenheit in Etappen ausgebaut. Nun gibt es in Kärnten grünes Licht für ein weiteres Teilstück in Richtung Westen. Die Ortsdurchfahrten von Dellach, Radlach, Greifenburg bis Berg sollen damit Geschichte sein. Freie Fahrt heißt es dann auch für den Schwerverkehr, der sich derzeit nicht nur in den genannten Oberkärntner Gemeinden um Häuserecken windet, sondern etwa auch in Sillian noch ein markantes Nadelöhr im Ortszentrum regelmäßig verstopft.