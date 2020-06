Mit Treue durch die Corona-Krise

Zwei Dinge standen bei der Entwicklung der App im Mittelpunkt: zum einen die Einführung von digitalen Treuepunkten, mit denen treue Kunden eine ganze Reihe an Vorteilen genießen. Zum anderen will man mit der App gezielt neue Zielgruppen ansprechen, die vermehrt in der digitalen Welt beheimatet sind. „Wir sehen eine Chance, speziell bei jungen Erwachsenen und Teenagern, das regionale Einkaufsbewusstsein mittels Brixentaler App zu stärken“, schildert Sabrina Schweiger von der Kaufmannschaft Kirchberg.

Oberstes Ziel ist es also weiterhin, die Einheimischen als Kunden in der Region zu halten und sie noch mehr an die Betriebe zu binden. „Speziell in der Krise spüren wir jetzt eine große Solidarität der Kunden“, betont Schweiger. Die Zusammenarbeit habe sich über die Jahre sehr gut entwickelt, in der schweren Zeit würde man nun am besten sehen, wie wichtig dieser Zusammenschluss ist. Denn nicht nur die Kunden geben das Geld regionaler aus, auch die Betriebe untereinander sorgen für Umsätze.