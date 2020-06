Olympiaworld zieht positive Jahresbilanz

Innsbruck – Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr in der Olympiaworld Innsbruck ist getrübt. Denn natürlich haben die Corona-bedingten Veranstaltungsabsagen auch die Olympiaworld – die als Dachmarke neben Olympiahalle und Tiwag-Arena auch das Landessportzen­trum, das Tivoli-Stadion, den Olympia-Eiskanal sowie die ­Skate- und ­Leichtathletikhalle in Innsbruck umfasst – hart getroffen. Für das Geschäftsjahr 2019 fällt die Bilanz hingegen positiv aus, wie Stadt und Land (denen die Olympiaworld je zur Hälfte gehört) gestern in einer gemeinsamen Aussendung betonten.