Hörl zu geplanter Energiewende: „Öl-Ausstieg geht nur mit Wasserstoff“

Innsbruck – Bis zum Jahr 2050 will Tirol laut dem von Schwarz-Grün beschlossenen Programm „Tirol 2050“ energieautonom sein, also aus dem Karbon-Zeitalter mit Erdöl, Erdgas und Kohle ausgestiegen sein – inklusive einer Energie-Einsparung von 37 Prozent bei gleichzeitigem Ausbau der eigenen Stromgewinnung (gedeckt aus zusätzlicher Wasserkraft und Photovoltaik) um 30 Prozent.

Für Hörl sind diese und ähnlich ehrgeizige Pläne auch bundesweit zwar sehr positiv, aber mit dem bisherigen Reform- und Ausbau-Tempo in den verbleibenden 360 Monaten so kaum zu schaffen. „Wenn wie derzeit die allfällige Bewilligung von Wasserkraftwerken 10 bis 13 Jahre dauert und für die Photovoltaik-Pläne 85 Prozent aller Tiroler Dachflächen plus 29 Millionen Quadratmeter Freiflächen mit Solaranlagen ausgestattet sein sollen, dann ist das utopisch.“ Das bedeute neben den Dachflächen Solarparks in der Größe von zwei bis drei Fußballfeldern pro Gemeinde.