Auch Wirecard-Vorständin aus Tirol unter Druck

Innsbruck – Der mutmaßliche Bilanzskandal beim deutschen Zahlungsdienstleister Wirecard sei „ein komplettes Des­aster, und es ist eine Schande, dass so etwas passiert ist“, sagte der Chef der deutschen Finanzaufsicht, Felix Hufeld. „Wir befinden uns mitten in der entsetzlichsten Situation, in der ich jemals einen Dax-Konzern gesehen habe.“

Im Zentrum des Bilanzskandals stehen der ehemalige Wirecard-Finanzchef in Südostasien und ein Treuhänder, der bis Ende 2019 für Wirecard aktiv war und das – in großen Teilen wahrscheinlich gar nicht existente – Geschäft mit den Drittpartnern betreute. Unklar ist unter anderem, ob und inwieweit Firmenchef Markus Braun oder andere Mitglieder des Vorstands über die Lage im Bilde oder möglicherweise sogar beteiligt waren. Das Unternehmen sieht sich als Opfer. Bei der Staatsanwaltschaft München läuft bereits ein Ermittlungsverfahren gegen den am Freitag zurückgetretenen Braun und drei weitere (Ex-)Mitglieder des Vorstands, der zumindest bis vor Kurzem fest in österreichischer Hand war. Neben dem zurückgetretenen Braun – der einst auch den türkisen Wahlkampf mit 70.000 Euro unterstützte – sitzt unter anderem auch die gebürtige Tirolerin Susanne Steidl im Vorstand. Auch gegen sie wird ermittelt. Sie trat im vergangenen November auch als Rednerin beim Tiroler Wirtschaftsforum in Innsbruck auf. Zu dem Zeitpunkt hatte die Financial Times bereits über mögliche Bilanzmanipulationen bei Wirecard berichtet und dass ein großer Teil der Wirecard-Umsätze mit Drittfirmen in Asien womöglich auf Scheingeschäften beruhe. Steidl begründete damals die kritischen Berichte mit dem „komplexen Geschäftsmodell“ von Wirecard, das man „vielleicht nicht so gut erklärt“ habe.