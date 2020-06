Hausbesetzung in Innsbruck: Politik will auf den „Aufschrei“ reagieren

Innsbruck – Es ist ruhig geworden um die Hausbesetzer in der Kapuzinergasse 14. Wie berichtet, sind die rund 30 Personen in der Nacht auf Sonntag sang- und klanglos wieder abgezogen. Aber das Thema Leerstand und zu hohe Mieten bleibt.

In einem Punkt ist sich die Politik einig: Eine Hausbesetzung ist nicht die Lösung der Probleme. Ob die Aktion die Politiker wachrüttelt und endlich Schwung in die Problematik bringt, bleibt abzuwarten. „Man kann es sich leichtmachen und Menschen, die Häuser besetzen, schlechtmachen. Die Besetzung der ‚Kapuze‘ am Wochenende hat uns aber deutlich vor Augen geführt: Wenn sich in Sachen leistbares Wohnen und der Leerstandsverringerung nicht schleunigst etwas tut, werden sich immer mehr Menschen zur Wehr setzen“, sagt SPÖ-GR Benjamin Plach. Er will sozialen Wohnbau fördern, Kurzzeitvermietungsplattformen bekämpfen und der Immobilienspekulation engere Grenzen aufzeigen.