Innsbruck – Krankenanstalten, Alten- und Pflegeheime, Gesundheitsdienste, aber auch nicht-öffentliche Bedarfsträger wie niedergelassene Ärzte, medizinisch-technische Fachkräfte oder auch Bestattungsunternehmen – sie alle wurden in vergangenen Monaten (nach veritablen Anlaufschwierigkeiten) vom Land mit Corona-Schutz­ausrüstung versorgt. Die hierfür in der Landeseinsatzleitung eingerichtete Stabsstelle wickelte zusammen mit der Landessanitätsdirektion mehr als 5500 Bestellungen für rund 2500 Bedarfsträger ab. Das „­Material Versorgungssystem“ (MVS) soll nun mit Ende Juni eingestellt werden, wie Letztere in einem Schreiben an die Betroffenen mitteilt. Dann müssten wieder „die gewohnten Bezugskanäle“ genutzt werden.