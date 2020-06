Schloss Ambras: Sommerfrische bei Philippine und Ferdinand

Innsbruck – Noch hat das Ambraser Hochschloss ein Gerüst, um das Dach zu sanieren bzw. die mit Fresken geschmückten Kamine zu restaurieren. Aber auch sonst wird noch an diversen Ecken eifrig saniert bzw. das Schloss infrastrukturell auf Vordermann gebracht. Aber auch in den Sammlungen hat sich in den drei Corona-­bedingten Schließmonaten viel getan. Sind zahlreiche Leihgaben heimgekehrt, etwa die Cranach-Bildnisse, eines der Highlights der einzigartigen Ambraser Porträtgalerie.