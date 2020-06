Ibiza-U-Ausschuss: Kurz verteidigt Art der Personalentscheidungen

Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat bei seiner Befragung im Ibiza-U-Ausschuss am Mittwoch in seinem Eingangsstatement die Art und Weise, wie Personalentscheidungen in einer Bundesregierung getroffen werden, verteidigt. Er habe die Regeln nicht erfunden, so Kurz. Das System habe seine Schwächen, "wir kennen aber kein besseres".