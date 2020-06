Bike-Trails: Anzengruber "optimistisch, dass wir Kompromiss finden“

Innsbruck, Rum –Beim grundsätzlichen Befund sind sich all­e Seiten einig: Es braucht im Großraum Innsbruck mehr legale Trails für Mountain­biker. Nutzungskonflikte in den Wäldern und auf den Bergen zeigen das seit Jahren, die Corona-­Krise samt vorübergehend gesperrter Grenzen und Bikeparks hat die Lage heuer noch verschärft.

Bei einer Tour mit Vertretern der Plattform „MTB Innsbruck“ machte sich Vize-BM Hannes Anzengruber (ÖVP) kürzlich selbst ein Bild von der Situation rund um den Viller und Lanser Kopf südlich von Innsbruck. Den neuen Pumptrack in Lans habe man dabei ebenso besichtigt wie stark genutzte Wege, „die derzeit ohne Legalität und Rechts­sicherheit befahren werden“, so Anzengruber.

Was den „Hotspot“ Paschberg im Süden von Innsbruck angeht, gelte es nun, Gespräche mit den Grundeigentümern zu führen „und zu klären, was ihre Bedenken sind“. Dazu habe er schon einige Termine vereinbart, berichtet Anzengruber. Die Einstellung zum Thema Trails sei teils auch eine Generationenfrage. Er sei „optimistisch, dass es gelingt, Kompromisse zu finden“, und setzt sich ein ambitioniertes Ziel: „Bis Jahres­ende möchte ich eine mögliche Lösung vorlegen.“

Dominik Bösch von MTB Innsbruck freut sich, dass Anzengruber der Community zugehört hat. „Wir hoffen, dass er das Thema proaktiv angeht und mit uns weiter im Dialog an Lösungen arbeitet.“

Auch die Frage eines neue­n Pumptracks in Stadtnähe wurde erörtert – einen angedachten Standort bei der Autobahnbrücke unweit des Baggersees halten jedoch sowohl Anzengruber als auch die Sportler für ungeeignet. Dieser sei „zu weit ab vom Schuss“, so Bösch. Ziel sei es ja, im Sinn­e einer Entzerrung „einen Teil der Leute vom Berg bzw. aus dem Wald zu holen“. Das gelinge umso eher, je stadt­näher und besser erreichbar ein Standort sei. Die Suche geht also weiter;