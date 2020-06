Kitzbühel – Auch wenn die Corona-Maßnahmen im allgemeinen Leben immer weiter zurückgefahren werden und langsam etwas Normalität einkehrt, herrscht in den Gesundheitseinrichtungen nach wie vor erhöhte Vorsicht. So auch im Rehazentrum in Kitzbühel. Hier wurde nach einer Covid-19-bedingten Unterbrechung der Betrieb vor wenigen Wochen wieder hochgefahren, unter strengen Auflagen, versteht sich.