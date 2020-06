Knapp 10.000 Familien lukrierten Sonderbetreuungszeit

Die Politik hat Personen, die in der Coronakrise wegen Betreuungspflichten nicht arbeiten konnten, eine Sonderbetreuungszeit gewährt. Demnach wurden 9.491 Familien unterstützt und damit die Betreuung von fast 12.000 Kindern und Angehörigen ermöglicht. Bisher haben fast 2.500 Betriebe Sonderbetreuungszeit abgerechnet.

Förderungen in Höhe von 995.000 Euro wurden genehmigt, ausbezahlt wurden bereits über 775.000 Euro, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Ursache für die Bekanntgabe der Zahlen war eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) an die FPÖ.