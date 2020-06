Innsbruck – Eigentlich hätte Herr J. (Name der Redaktion bekannt) Ende vergangener Woche in Innsbruck an der Leiste operiert werden sollen. Er war bereits an der Klinik, wurde auf den Eingriff vorbereitet. Weil er aber eine leicht triefende Nase hatte, sagte der Anästhesist die OP ab. Der Grund: Eine Infektion mit Corona könne nicht ausgeschlossen werden. „Obwohl ein am Vortag durchgeführter Covid-19-Test negativ ausfiel“, erzählt J. gegenüber der TT.