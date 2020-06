Galerie Thoman: Fetische einer Schamanin mit Gespür für Poesie

Innsbruck – Zum Konzept des Galeristenpaares Elisabeth und Klaus Thoman gehört es, Künstler, die sie interessieren, oft über Jahrzehnte zu begleiten. Um auf diese Weise den Wandel ihres Tuns, Brüche genauso wie Kontinuitäten nachvollziehbar zu machen. Die in Berlin und Bruneck lebende Julia Bornefeld ist eine dieser „Thoman-Künstlerinnen“. Sie arbeitet multimedia­l, performativ genauso wie im Zwei- und Dreidimensionalen. Kreisend um eigene Befindlichkeiten, die aber so etwas wie seismografische Ausschläge einer „Schamanin“ sind, die gesellschaftliche Zuständlichkeiten thematisieren.

„Sentire“ nennt die 57-Jährige ihre aktuelle Ausstellung in der Innsbrucker Galerie Thoman. Bestückt mit ganz neuen, unter dem Einfluss des Corona-bedingten gesellschaftlichen Lockdowns entstandenen Arbeiten, aber auch vier Jahre alten, die bereits in der Wiener Galerie der Thomans zu sehen waren. Allerdings die Lieblingsarbeiten von Bornefeld der Galeristin sind, weshalb das Tiroler Publikum nun die Freude hat, diese Gruppe verschnürter Figuren in Innsbruck zu sehen.