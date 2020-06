Macron will EU-Partner von Wiederaufbauplan überzeugen

Beim Treffen Macrons mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte habe es Fortschritte gegeben, hieß es am Mittwoch aus Kreisen des französischen Präsidialamts. Macron und Rutte waren am Dienstagabend in Den Haag zusammengetroffen. „Wir haben es immer geschafft, mit dem niederländischen Premierminister konstruktive Abmachungen zu finden“, teilte Macron nach dem Besuch via Twitter mit.