Innsbruck – „Das Übertragungsrisiko von Mensch zu Mensch ist relativ gering und liegt nach derzeitigem Informationsstand etwas höher als jenes der Influenza.“ So informierte die Landessanitätsdirektion (LSD) zum Corona­virus noch am 16. März, die TT berichtete. Das Schreiben, das rund einen Monat später bekannt wurde, sorgte für Schlagzeilen. Da war Ischgl freilich bereits als Corona-Hotspot in aller Munde. Sogar LH Günther Platter (VP) meinte in der damaligen Nachbetrachtung, dass „aus heutiger Sicht zu diesen Aussagen gravierende Korrekturen vorgenommen werden müssen“.