Lage in Tirols Schulen: Wenige Schüler krank, viele Lehrer über 60 im Dienst

Das zeigt zumindest eine Aufstellung der Bildungsdirektion – und die bezieht sich auf den Stichtag am 10. Juni. 81.376 Kinder und Jugendliche von der Volksschule bis zur Oberstufe waren in Tirol im Schulbetrieb, der sich ja nach wie vor in zwei Schichten aufteilt. Von den knapp 40.000 Kindern im Präsenzunterricht waren 900 krank – allerdings war darunter kein Corona-Fall. Zwei Schüler waren an besagtem Tag in Quarantäne, 170 Schüler gehören einer Risikogruppe an und waren dadurch im Fernunterricht. Die Möglichkeit der Corona-Entschuldigung, also des erlaubten Fernbleibens vom Präsenzunterricht, nutzten die Eltern von 603 Kindern. 761 Schüler waren nicht entschuldigt. Wobei die Bildungsdirektio­n hier anfügt, dass solche Entschuldigungen auch nachher eingelangt sein könnten.