Finanzen, Wohnen und Job: Die Realität der Studenten

Wien – Seit den 1970er-Jahren wird die soziale Lage der Studierenden hierzulande erhoben. Die aktuelle Umfrage wurde im Sommer 2019 – also noch vor der Corona-Krise – an alle rund 325.000 Studenten geschickt – 48.000 davon beantworteten die Fragen.

44 Prozent der Studierenden wohnen in einem eigenen Haushalt, ein Viertel in einer Wohngemeinschaft, jeder Fünfte bei den Eltern und elf Prozent in Studentenheimen. Inflationsbereinigt sind die Wohnkosten gegenüber 2015 um sieben Prozent gestiegen. Am meisten zugelegt haben die Kosten für jene, die in einem Haushalt mit dem Partner oder der Partnerin leben, und für jene, die in einem Wohnheim leben.