Tiroler Seniorenbund pocht auf Maßnahmen gegen den Wolf und Bär

Innsbruck – Die Meldungen von Wolfssichtungen und Schafrissen in Tirol sowie Berichte von Bärenattacken wie zuletzt im Trentino sorgen für Verunsicherung. „Dringenden Handlungsbedarf“ etwa ortet die Landesobfrau des Tiroler Seniorenbundes, LR Patrizia Zoller-Frischauf. „Viele Menschen, Senioren, Familien und Landwirte im ganzen Land sind verunsichert. Die Sommerferien stehen vor der Tür und auch der Tiroler Tourismus hofft nach der Corona-Krise auf eine gute Sommersaison“, betont sie.

Zum Glück sei es bisher hierzulande zu keiner unliebsamen Begegnung zwischen Wolf und Mensch gekommen, dennoch steige die Unsicherheit mit jedem neuen Vorfall. „Der Wolf scheut nämlich nicht die Nähe zum Menschen und bewohnten Gebieten, wie Erfahrungen aufzeigen. Wenn es sich dann noch um einen ‚Problemwolf‘ handelt, ist ein rasches Vorgehen wichtig“, betont Zoller-Frischauf. Daher müsse der Wolf unbedingt von der Liste der streng geschützten Tiere in der EU genommen werden. Für die Landesobfrau passt der Wolf nicht zu Tirol, daher müsse es auch möglich sein, ihn zu jagen und damit eine Rudelbildung zu verhindern. „Unsere Familien, Senioren und Gäste sollen sich in unserer schönen Natur nicht ängstigen müssen“, so Zoller-Frischauf. Aber auch für die Landwirte im gesamten Land würden die Wölfe immer mehr zu einem Problem.