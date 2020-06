Palliativ-Versorgung mit neuem Web-Auftritt

Das Programm Hospiz- und Palliativversorgung Tirol umfasst die Versorgung von Menschen mit einer fortschreitenden, unheilbaren Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung und richtet sich auch an deren An- und Zugehörige. „Besonders wichtig ist es uns, mit der Website die Betroffenen zu erreichen und ihnen in schwierigen lebensbedrohlichen Situationen bestmögliche Hilfestellung zu geben“, betont Clemens Rissbacher, Vorstand des Landesinstituts für Integrierte Versorgung Tirol. „Eine erste Informationsquelle stellt hier unsere Website dar, die alle Angebote Tirols wiedergibt. Ein besonders wichtiges Element sind die Kontaktadressen der Teams, die in allen Bezirken tätig sind und als Ansprechpartner für Ärzte, aber auch Betroffene und Angehörige zur Verfügung stehen.“