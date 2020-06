Polizei-Großeinsatz nach Disput zwischen Türken und Kurden

In Wien-Favoriten sind am Mittwochabend laut Medienberichten bei einer Kundgebung türkische und kurdische Gruppierungen aneinandergeraten. Es kam zu einem Großeinsatz der Polizei im Bereich der Fußgängerzone im 10. Wiener Gemeindebezirk. Ein Sprecher erklärte gegenüber der APA aber am späten Abend, dass die Situation unter Kontrolle sei. „Es ist relativ ruhig.“

Laut einer Augenzeugin waren bei dem Einsatz in der Fußgängerzone in der Nähe des Viktor-Adler-Markts in Richtung Innenstadt mindestens neun Polizeiautos und ein Hubschrauber im Einsatz. „Polizisten standen auf der Favoritenstraße Rücken an Rücken, damit sie beide Seiten im Blick haben.“