Tour aufs Kröndlhorn: Kein Kreuz, dafür eine Kapelle

Von Westendorf folgen wir mit dem Auto (zuerst Asphalt, später Schotter) ins Windautal hinein. Vorbei am Gasthaus Jägerhäusl, dem Steinberghaus und der Gamskogelhütte, erreichen wir den letzten Parkplatz ganz hinten. Die drei Euro Mautgebühr zahlen wir ob der Länge des Tales sehr gerne und auch die Schotterstraße präsentiert sich in einem ausgezeichneten Zustand.

Das Gebiet um den Reinkarsee beschreibt auch eine Sage: So soll demnach ein Senner seinen Bauern so gehasst haben, dass er dessen Alm zugrunde gewirtschaftet hat. Nach seinem Tod wurde er dafür bestraft. In der Gestalt eines schwarzes Stieres trieb er auf der Alm sein Unwesen, so lange, bis der Bauer und zwei Mönche den bösen Geist endlich verbannen konnten.