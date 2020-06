Innsbruck – „Wir sind sehr verwundert.“ So kommentieren der Reuttener Anwalt sowie Gemeinderat Michael Steskal und seine Lebensgefährtin den Ausgang des Strafverfahrens am Innsbrucker Landesgericht. Beide wurden am Donnerstagvormittag wegen schweren Betrugs verurteilt: Steskal zu einer Geldstrafe von 22.000 Euro, seine Partnerin zu 880 Euro (jeweils zur Hälfte bedingt). Der frühere Vizebürgermeister, der im Mai zurückgetreten war, meldete noch im Gerichtssaal Berufung und Nichtigkeit an. Damit sind die Urteile noch nicht rechtskräftig.