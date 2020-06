„Krapoldi“: Festivals für Stadt und Park

Corona-bedingt komplett neu gestaltet sich 2020 das Innsbrucker New Orleans Festival, das als „French Quarter Festival“ von 2. Juli bis zum 2. September über die Bühne gehen wird. Nicht wie gewohnt am Landhausplatz, sondern dezentral, auf kleinen Bühnen, wird musiziert. Blues-, Soul-, Funk-, Rhythm’n’Blues sowie Dixieband aus der heimischen Szene hat der künstlerische Leiter Markus Linder dafür versammelt. Jeden Donnerstag im Juli und August sind Pop-up-Konzerte in der Innsbrucker Innenstadt geplant; den Anfang macht am 2. Juli die Tiroler Combo Brennholz. Unter dem Motto „Der Hausberg hat den Blues“ wird am 5. Juli außerdem das Schutzhaus Patscherkofel oder die Patscher Alm bespielt. Alle Infos: www.neworleansfestival.at (TT)