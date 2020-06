Schwaz – Eine Liegenschaft in einer anderen Gemeinde kaufen – für eine Gemeinde eher undenkbar. Auf Umwegen aber durchaus möglich, wie sich jetzt in Schwaz zeigt. Denn dort kaufen die Stadtwerke Schwaz GmbH – die zu 100 Prozent der Stadtgemeinde gehören – jetzt ein Areal samt darauf bestehender Firma in Innsbruck und übernimmt sogar noch deren Mitarbeiter.