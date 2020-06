Hochzeiger Bergbahnen setzen trotz Corona ein Rufezeichen

Jerzens – Dass der mit über 30 Betriebsjahren deutlich in die Jahre gekommene 4er-Sessellift ersetzt werden muss, ist schon längere Zeit beschlossene Sache. Trotz Corona hält die Hochzeiger Bergbahnen AG an ihren Plänen fest und ersetzt die Rotmoosbahn durch die „Hochzeiger 2.5“, eine topmoderne 8er-Sesselbahn. An der Umsetzung der Anlage sind allen voran Hochzeiger-Vorstand Thomas Fleischhacker sowie Friedrich Eiter und Georg File von der Betriebsleitung der Hochzeiger Bergbahnen AG beteiligt. „Wir setzen den Bau innerhalb von zwei Jahren um und gehen voraussichtlich im Winter 2021/22 damit in Betrieb“, informiert Fleischhacker: „Der naturschutzrechtliche Bescheid des Landes liegt bereits rechtskräftig auf dem Tisch und jetzt, Anfang Juli, ist die Bauverhandlung mit dem Bundesministerium anvisiert.“